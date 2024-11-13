Украина ведет переговоры с Великобританией по обучению 5-7 тысяч студентов в год

Посол Украины: Британия станет основным партнером в подготовке будущих украинских министров и премьеров.

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Украина ведет переговоры с Великобританией об организации обучения 5-7 тысяч студентов ежегодно, в том числе будущих государственных служащих. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации.

Посол отметил, что в последнее время значительное внимание уделяется образовательным и культурным вопросам. Он подчеркнул, что Украина стремится убедить британцев в том, что инвестиции в украинское образование - это наиболее надежное и гарантированное вложение.

Залужный уточнил, что основная цель - подготовка новых поколений государственных деятелей, в частности будущих министров и премьер-министров. «Мы ведем речь о том, мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно хотя бы не менее 5-7 тысяч студентов учились, для того, чтобы через 20 лет у нас были другие чиновники, совершенно другое отношение к выполнению законов и совершенно другое отношение к бизнесу», - добавил посол.

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