Україна веде переговори з Великою Британією щодо навчання 5-7 тисяч студентів на рік

Посол України: Британія стане основним партнером у підготовці майбутніх українських міністрів і прем’єрів.

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Україна веде переговори з Великою Британією про організацію навчання 5-7 тисяч студентів щорічно, зокрема майбутніх державних службовців. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час щорічних зборів Європейської бізнес-асоціації.

Посол зазначив, що в останній час значна увага приділяється освітнім та культурним питанням. Він підкреслив, що Україна прагне переконати британців у тому, що інвестиції в українську освіту — це найбільш надійне і гарантоване вкладення.

Залужний уточнив, що основна мета — підготовка нових поколінь державних діячів, зокрема майбутніх міністрів та прем’єр-міністрів. «Ми ведемо мову про те, ми дуже хочемо, щоб у Британії щорічно хоча б не менше 5-7 тисяч студентів навчалися, для того, щоб через 20 років у нас були інші чиновники, абсолютно інше відношення до виконання законів і абсолютно інше відношення до бізнесу», — додав посол.

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