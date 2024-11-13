Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект 0294 про внесення змін до статті 1 Закону «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування».

Відповідно пропонується виключити позиції стосовно поширення Конвенції на угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків щодо таких країн, як Білорусь, Куба, Сирія, РФ. Також виключається попередня угода, яка була укладена з Малайзією.

Куба виключена з переліку, бо кубинська сторона до цього часу не завершила відповідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності цією Конвенцією.

Разом з тим, вносяться зміни у зв’язку з набранням чинності угодами між Україною та Катаром стосовно уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Також набрали чинності відповідні угоди з Австрією, Данією, Нідерландами, Великою Британією, Швейцарією, Сінгапуром, ОАЕ, нова угода з Малайзією.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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