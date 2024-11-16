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На Мисс Вселенная состоялся конкурс национальных костюмов — украинка поразила образом рыцаря, фото

08:36, 16 ноября 2024
Украинка Алина Пономаренко вышла на сцену конкурса национальных костюмов в образе отважного рыцаря.
На Мисс Вселенная состоялся конкурс национальных костюмов — украинка поразила образом рыцаря, фото
Фото: Reuters
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В Мексике на 73-м Международном конкурсе красоты Мисс Вселенная прошел конкурс национальных костюмов.

Мисс Вселенная Украина Алина Пономаренко вышла на сцену в костюме, который ее команда назвала Сила Земли. По словам авторов, он символизирует отважность и несокрушимость украинских Защитников и Защитниц, плодовитую украинскую землю, закованную в крепкую броню. А стальные цветы в волосах напоминают о минах, которыми из-за войны всеяна плодородная украинская земля.

«Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских Защитников и Защитниц, из стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны», — рассказывала Алина о своем наряде.

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