На Мисс Вселенная состоялся конкурс национальных костюмов — украинка поразила образом рыцаря, фото

Украинка Алина Пономаренко вышла на сцену конкурса национальных костюмов в образе отважного рыцаря.

Фото: Reuters

В Мексике на 73-м Международном конкурсе красоты Мисс Вселенная прошел конкурс национальных костюмов.

Мисс Вселенная Украина Алина Пономаренко вышла на сцену в костюме, который ее команда назвала Сила Земли. По словам авторов, он символизирует отважность и несокрушимость украинских Защитников и Защитниц, плодовитую украинскую землю, закованную в крепкую броню. А стальные цветы в волосах напоминают о минах, которыми из-за войны всеяна плодородная украинская земля.

«Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских Защитников и Защитниц, из стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны», — рассказывала Алина о своем наряде.

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