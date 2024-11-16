На Міс Всесвіт відбувся конкурс національних костюмів — українка вразила образом лицарки, фото

Українка Аліна Пономаренко вийшла на сцену конкурсу національних костюмів в образі відважної лицарки.

Фото: Reuters

У Мексиці на 73-му Міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт пройшов конкурс національних костюмів.

Міс Всесвіт Україна Аліна Пономаренко вийшла на сцену в костюмі, який її команда назвала Сила землі. За словами авторів, він символізує відважність і незламність українських Захисників і Захисниць, плодючу українську землю, закуту в міцну броню. А сталеві квіти у волоссі нагадують про міни, якими через війну всіяна плодюча українська земля.

«Цю броню створено з незламності та відважності українських Захисників та Захисниць, зі стійкості рідних, які чекають на своїх синів, дочок, чоловіків, батьків з війни», — розповідала Аліна про своє вбрання.

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