Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві оголосили підозру чоловіку, який зберігав дома зброю та боєприпаси, фото

09:05, 13 листопада 2024
Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру.
У Києві оголосили підозру чоловіку, який зберігав дома зброю та боєприпаси, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці викрили 47-річного мешканця Оболонського району у зберіганні зброї та боєприпасів. Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру. Про це повідомили у поліції Києва.

Під час санкціонованого обшуку в оселі у чоловіка вилучили:

  • пістолет «ТТ»,
  • пістолет-кулемет «Скорпіон»,
  • автомат АКС – 74У зі спорядженим магазином,
  • 113 набоїв різного калібру.

Слідчі вилучили речові докази, а господаря оселі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині перехожі знайшли гранату на узбіччі дороги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Київ підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки

На письмову вимогу БЕБ страховики повинні будуть розкривати інформацію, що становить таємницю страхування.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді