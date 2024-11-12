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Експосадовця Міноборони підозрюють в «списанні» 94 млн гривень пені Гринкевичу

15:47, 12 листопада 2024
Експосадовця підозрюють у змові з бізнесменом для зменшення штрафів на 94 млн гривень.
Експосадовця Міноборони підозрюють в «списанні» 94 млн гривень пені Гринкевичу
Джерело фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з експосадовців Міністерства оборони України, який зменшив штрафні санкції на майже 94 мільйони гривень для львівського бізнесмена, що прострочив виконання контрактів з постачання товарів для Міноборони. Про це розповіли в ДБР.

У Бюро не уточнюють, про якого львівського бізнесмена йдеться, але, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Гринкевича.

Згідно з матеріалами справи, у 2023 році підприємства, підконтрольні львівському бізнесмену, уклали з Міністерством оборони України 23 контракти на постачання військового одягу на суму понад 1,5 млрд грн. Однак, на момент укладання угод ці компанії не мали виробничих потужностей або належних домовленостей для виконання зобов'язань.

Щоб уникнути штрафів за порушення термінів постачання, бізнесмен звернувся до тимчасово виконуючого обов’язки директора департаменту Міноборони, який безпідставно уклав додаткові угоди, продовживши строки виконання контрактів. Це дозволило зменшити нараховані штрафи з 98 млн грн до 4,5 млн грн, чим було завдано шкоди державі на суму 93,5 млн грн.

Експосадовцю оголошено підозру за зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство також звернеться до суду з проханням обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

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Львів штраф ДБР Міноборони

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