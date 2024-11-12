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Розлучення українців за кордоном — що варто знати

23:12, 12 листопада 2024
Одним із способів розірвання шлюбу може стати звернення до компетентних органів країни перебування.
Розлучення українців за кордоном — що варто знати
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса роз’яснило громадянам питання розлучення за кордоном.

У відомстві підготували детальний алгоритм дій, який допоможе розібратися в юридичних нюансах розірвання шлюбу.

Перший спосіб стане в пригоді парам, у яких є спільні неповнолітні діти, або ж чоловік та дружина не можуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу. Наприклад, перебування в різних містах чи державах, або ж коли розірвання шлюбу ініційовано лише однією стороною. У такому випадку єдиним способом розірвання шлюбу за законодавством України залишається його розірвання в судовому порядку. Подружжя може скористатись онлайн-сервісом подачі заяв до системи Електронного суду.

Другий спосіб підходить подружжям, які не мають спільних неповнолітніх дітей та перебувають в одній країні – вони разом мають звернутися до найближчого дипломатичного представництва України за кордоном та подати спільну заяву про розірвання шлюбу. Законодавством не передбачено онлайн-процедура розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану, або в органах, яким делеговано такі повноваження.

Третій спосіб – подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану України заяву про розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. Отже, один із подружжя, котрий перебуває за кордоном може засвідчити заяву у нотаріуса та надіслати її за допомогою поштового зв’язку іншому з подружжя. В цій заяві необхідно зазначити, про необхідність розірвання шлюбу без присутності другого з подружжя та адресу відділу ДРАЦС, куди направити свідоцтво після розірвання шлюбу. У той час інший з подружжя, отримавши цю заяву, має здійснити нотаріальний переклад у нотаріуса та подати заяви до ДРАЦСу. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Ще одним способом розірвання шлюбу може стати звернення до компетентних органів країни перебування. У цьому випадку процедура розірвання шлюбу відбудеться за законодавством тієї держави, в якій перебуває подружжя.

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розлучення

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