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Ворог пошкодив дамбу Курахівського водосховища – вода продовжує прибувати

19:13, 12 листопада 2024
Наразі підтоплень будинків не зафіксовано, вода прибуває до населених пунктів нижче за течією річки Вовча.
Ворог пошкодив дамбу Курахівського водосховища – вода продовжує прибувати
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Унаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині вода продовжує прибувати до населених пунктів нижче за течією річки Вовча, але на даний момент підтоплень будинків не зафіксовано. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун в ефірі «Суспільне Новини».

«Вода продовжує прибувати нижче Тернівської греблі. Зі звітів колег — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — зазначив Падун.

За його словами, протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але її конструкція не дозволяє повністю злитись водоймі. Падун також пояснив, що існує критичний рівень, після досягнення якого може статися злив, однак наразі цього не сталося.

Водночас Курахіве продовжує зазнавати постійного вогню з боку противника, який застосовує артилерію, реактивні системи залпового вогню, касетні боєприпаси та безпілотники. Через це немає можливості доставляти воду та гуманітарну допомогу, остання поставка відбулася близько місяця тому.

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