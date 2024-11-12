Враг повредил дамбу Кураховского водохранилища – вода продолжает прибывать

Сейчас подтоплений домов не зафиксировано, вода прибывает в населенные пункты ниже по течению реки Волчья.

В результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты ниже по течению реки Волчья, но на данный момент подтоплений домов не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире «Суспільне Новини».

«Вода продолжает прибывать ниже Терновской плотины. Из отчетов коллег - критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет», - отметил Падун.

По его словам, в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но ее конструкция не позволяет полностью слиться водоему. Падун также пояснил, что существует критический уровень, после достижения которого может произойти ливень, однако пока этого не произошло.

В то же время Курахово продолжает подвергаться постоянному огню со стороны противника, который применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня, кассетные боеприпасы и беспилотники. Из-за этого нет возможности доставлять воду и гуманитарную помощь, последняя поставка состоялась около месяца назад.

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