Практика судов
  1. В Украине

Враг повредил дамбу Кураховского водохранилища – вода продолжает прибывать

19:13, 12 ноября 2024
Сейчас подтоплений домов не зафиксировано, вода прибывает в населенные пункты ниже по течению реки Волчья.
Враг повредил дамбу Кураховского водохранилища – вода продолжает прибывать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты ниже по течению реки Волчья, но на данный момент подтоплений домов не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире «Суспільне Новини».

«Вода продолжает прибывать ниже Терновской плотины. Из отчетов коллег - критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет», - отметил Падун.

По его словам, в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но ее конструкция не позволяет полностью слиться водоему. Падун также пояснил, что существует критический уровень, после достижения которого может произойти ливень, однако пока этого не произошло.

В то же время Курахово продолжает подвергаться постоянному огню со стороны противника, который применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня, кассетные боеприпасы и беспилотники. Из-за этого нет возможности доставлять воду и гуманитарную помощь, последняя поставка состоялась около месяца назад.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Донецк обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин.

Страховые выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности – Шмыгаль анонсировал дополнительную к МСЭК реформу

Для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу – Денис Шмыгаль

Верховный Суд объяснил, могут адвокаты путем адвокатских запросов обращаться в ТЦК за отсрочкой для клиентов

Также Верховный Суд отметил, что если на иждивении военнообязанного находятся трое детей, но одному ребенку исполнилось 18 лет, то право на отсрочку отсутствует.

Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

Кабмин принял постановление о разблокировании переводов в ВСУ – их можно будет осуществить через приложение Армия+.

Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді