В БТИ изменилась стоимость услуг по предоставлению информационных справок – на заметку нотариусам Киева

Сколько составляет стоимость услуги относительно принадлежности регистрации права собственности на объект недвижимости.

С 1 ноября изменилась стоимость услуг по предоставлению информационных справок в Киевском городском Бюро по технической инвентаризации. Как отмечают в Нотариальной палате Украины, об этом сообщили в БТИ.

Так, срок и стоимость услуги относительно принадлежности регистрации права собственности на объект недвижимости сейчас составляет:

3 рабочих дня – 780 грн 54 коп. (доплата за каждую фамилию – 87 грн 24 коп.);

месяц – 390 грн 27 коп. (доплата за каждую фамилию – 43 грн. 62 коп.).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст разъяснил, какие документы следует проверить перед покупкой недвижимости на вторичном рынке.

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