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У БТІ змінилась вартість послуг з надання інформаційних довідок – на замітку нотаріусам Києва

18:55, 12 листопада 2024
Скільки становить вартість послуги стосовно належності реєстрації права власності на об’єкт нерухомості.
У БТІ змінилась вартість послуг з надання інформаційних довідок – на замітку нотаріусам Києва
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З 1 листопада змінилася вартість послуг з надання інформаційних довідок у Київському міському Бюро технічної інвентаризації. Як зазначають  у Нотаріальній палаті України, про це повідомили у БТІ.

Так, термін та вартість послуги стосовно належності реєстрації права власності на об’єкт нерухомості наразі становить:

3 робочі дні – 780 грн 54 коп. (доплата за кожне прізвище – 87 грн 24 коп.);

місяць – 390 грн 27 коп. (доплата за кожне прізвище – 43 грн 62 коп.).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мін’юст роз’яснив, які документи слід перевірити перед купівлею нерухомості на вторинному ринку.

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нотаріус

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