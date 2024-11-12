Обрано голову Гребінківського райсуду Полтавської області

Головою суду обрано Максима Вітківського.

8 листопада у Гребінківському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Рішенням зборів суддів головою суду обрано Вітківського Максима Олександровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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