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Развод украинцев за границей — что нужно знать

23:12, 12 ноября 2024
Одним из способов расторжения брака может стать обращение в компетентные органы страны пребывания.
Развод украинцев за границей — что нужно знать
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса разъяснило гражданам вопрос развода за границей.

В ведомстве подготовили подробный алгоритм действий, который поможет разобраться в юридических нюансах относительно расторжения брака.

Первый способ пригодится парам, у которых есть общие несовершеннолетние дети, или же супруги не могут подать совместное заявление о расторжении брака. Например, пребывание в разных городах или государствах или когда расторжение брака инициировано только одной стороной. В таком случае единственным способом расторжения брака по законодательству Украины остается его расторжение в судебном порядке. Супруги могут воспользоваться онлайн-сервисом подачи заявлений в систему Электронного суда.

Второй способ подходит супругам, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и находятся в одной стране – они должны обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины за границей и подать совместное заявление о расторжении брака. Законодательством не предусмотрена онлайн-процедура расторжения брака в органах государственной регистрации актов гражданского состояния или в органах, которым делегированы такие полномочия.

Третий способ – супруги, не имеющие детей, имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния Украины заявление о расторжении брака. Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его имени может подать второй супруг. Следовательно, один из супругов, находящийся за границей, может засвидетельствовать заявление у нотариуса и отправить его посредством почтовой связи другому из супругов. В этом заявлении необходимо отметить, о необходимости расторжения брака без присутствия второго супруга и адреса отдела ГРАГС, куда направить свидетельство после расторжения брака. В то время другой супруг, получив это заявление, должен осуществить нотариальный перевод у нотариуса и подать заявления в ГРАГС. Орган государственной регистрации актов гражданского состояния составляет актовую запись о расторжении брака после истечения одного месяца со дня подачи такого заявления, если оно не было отозвано. Брак разрывается независимо от наличия между супругами имущественного спора.

Еще одним способом расторжения брака может стать обращение в компетентные органы страны пребывания. В этом случае процедура расторжения брака состоится по законодательству того государства, в котором находятся супруги.

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развод

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