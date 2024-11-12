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Экс-чиновника Минобороны подозревают в «списании» 94 млн гривен пени Гринкевичу

15:47, 12 ноября 2024
Экс-чиновника подозревают в сговоре с бизнесменом для уменьшения штрафов на 94 млн гривен.
Экс-чиновника Минобороны подозревают в «списании» 94 млн гривен пени Гринкевичу
Источник фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из экс-чиновников Министерства обороны Украины, который уменьшил штрафные санкции на почти 94 миллиона гривен для львовского бизнесмена, просрочившего выполнение контрактов по поставке товаров для Минобороны. Об этом рассказали в ГБР.

В Бюро не уточняют, о каком львовском бизнесмене идет речь, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Гринкевиче.

Согласно материалам дела, в 2023 году предприятия, подконтрольные львовскому бизнесмену, заключили с Министерством обороны Украины 23 контракта на поставку военной одежды на сумму более 1,5 млрд грн. Однако, на момент заключения сделок эти компании не имели производственных мощностей или надлежащих договоренностей для выполнения обязательств.

Чтобы избежать штрафов за нарушение сроков поставки, бизнесмен обратился к временно исполняющему обязанности директора департамента Минобороны, который безосновательно заключил дополнительные соглашения, продлив сроки выполнения контрактов. Это позволило уменьшить начисленные штрафы с 98 млн грн до 4,5 млн грн, чем был нанесен ущерб государству на сумму 93,5 млн грн.

Экс-чиновнику объявлено подозрение за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Следствие также обратится в суд с просьбой избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

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Львов штраф / штрафы ГБР Минобороны

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