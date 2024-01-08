В Киеве на Троещине на маршруте загорелся троллейбус №37А: что известно, фото

В КГГА назвали предварительную версию причин возгорания.

На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. В КГГА сообщили, что все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

По информации «Киевпасстранса», троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона.

На месте происшествия работают специалисты «Киевпастранса», спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

В Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве сообщили, что пожар произошел на перекрестке улиц Радунской и Бальзака.

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