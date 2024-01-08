У Києві вщент вигорів тролейбус, а дим від пожежі видно за пів міста: відео

На столичній Троєщині до приїзду екстрених служб майже вщент вигорів тролейбус.

У Києві на Троєщині загорівся тролейбус. Як пишуть Телеграм-канали, дим від полум’я видно і в інших районах столиці.

«Дим від палаючиго тролейбуса на Троєщині видно за пів міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці інциденту працюють пожежники, проте «гасити вже нічого». Тролейбус вигорів повністю. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Є інфа, що хтось з пасажирів підпалив сидіння, після чого тралік і спалахнув», – додають в соцмережах. Офіційну причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці

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