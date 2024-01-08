В Киеве полностью выгорел троллейбус, а дым от пожара видно за полгорода: видео

На столичной Троещине до приезда экстренных служб почти дотла выгорел троллейбус.

В Киеве на Троещине загорелся троллейбус. Как пишут Телеграмм-каналы, дым от пламени видно и в других районах столицы.

"Дым от горящего троллейбуса на Троещине видно за полгорода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента работают пожарные, однако "тушить уже нечего". Троллейбус выгорел полностью. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Есть инфа, что кто-то из пассажиров поджег сиденье, после чего тралик и загорелся", - добавляют в соцсетях. Официальную причину возгорания будут устанавливать правоохранители

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