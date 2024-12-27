Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Охраняемый интерес должен быть учтен судом, даже если лицо не является прямым участником спорного правоотношения, но на него могут быть возложены дополнительные обязанности – Верховный Суд

07:45, 27 декабря 2024
Верховный Суд подтвердил право доступа к правосудию и необходимость учета охраняемого интереса в административных делах.
Охраняемый интерес должен быть учтен судом, даже если лицо не является прямым участником спорного правоотношения, но на него могут быть возложены дополнительные обязанности – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу общества на определение Третьего апелляционного административного суда, которым было закрыто апелляционное производство. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск физического лица, признав противоправными действия ГУ ПФУ и обязав повторно рассмотреть заявление истца о назначении льготной пенсии. В то же время суд установил, что истец работал в обществе на должности, которая давала право на такую ​​пенсию, а это предприятие обязано возмещать расходы пенсионного фонда, связанные с этими выплатами.

Товариство, не погоджуючись із таким рішенням, подало апеляційну скаргу, мотивуючи, що суд вирішив питання, які стосуються його прав та обов’язків як страхувальника. Однак апеляційний суд закрив провадження, дійшовши висновку, що питання про права чи обов’язки Товариства у судовому рішенні першої інстанції фактично не вирішувались.

Верховний Суд, розглянувши матеріали справи, визнав, що закриття апеляційного провадження суперечить принципам доступу до правосуддя, гарантованим Конституцією України. Суд підкреслив, що, враховуючи встановлені судом першої інстанції фактичні обставини, товариство має законний інтерес у розгляді справи, оскільки рішення безпосередньо стосується його обов’язків щодо відшкодування витрат пенсійного фонду на доставку пенсії. Закриття апеляційного провадження позбавило Товариство можливості захищати свої права.

У рішенні Верховний Суд наголосив, що охоронюваний інтерес особи, на яку можуть бути покладені юридичні зобов’язання, має бути врахований у процесі. Суд також зазначив, враховуючи такі основні конституційні засади судочинства як рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечення права на апеляційний перегляд справи, суб’єкт господарювання на який законом покладено обов’язок відшкодування витрат Пенсійного фонду України на доставку пенсій призначених на пільгових умовах, має право брати участь у якості третьої сторони, а також оскаржувати судові рішення у справах, в яких відповідний працівник доводить факт роботи у такого суб’єкта господарювання на посадах, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Основні висновки Верховного Суду у цій справі полягають у тому, що право на доступ до правосуддя є фундаментальним принципом, який включає можливість оскарження судових рішень, якщо вони стосуються прав, свобод чи обов’язків особи; охоронюваний інтерес повинен бути врахований судом, навіть якщо особа не є прямим учасником спірних правовідносин, але на неї можуть бути покладені додаткові обов’язки.

Постанова Верховного Суду від 11 листопада 2024 року у справі №160/7289/22 (адміністративне провадження №К/990/28455/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Охраняемый интерес должен быть учтен судом, даже если лицо не является прямым участником спорного правоотношения, но на него могут быть возложены дополнительные обязанности – Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право доступа к правосудию и необходимость учета охраняемого интереса в административных делах.

ВККС назначила на 17 января первое тестирование личных морально-психологических качеств для 59 судей

ВККС назначено тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей 59 судей в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект

В настоящее время украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары.

Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео