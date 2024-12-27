Охраняемый интерес должен быть учтен судом, даже если лицо не является прямым участником спорного правоотношения, но на него могут быть возложены дополнительные обязанности – Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право доступа к правосудию и необходимость учета охраняемого интереса в административных делах.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу общества на определение Третьего апелляционного административного суда, которым было закрыто апелляционное производство. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск физического лица, признав противоправными действия ГУ ПФУ и обязав повторно рассмотреть заявление истца о назначении льготной пенсии. В то же время суд установил, что истец работал в обществе на должности, которая давала право на такую ​​пенсию, а это предприятие обязано возмещать расходы пенсионного фонда, связанные с этими выплатами.

Товариство, не погоджуючись із таким рішенням, подало апеляційну скаргу, мотивуючи, що суд вирішив питання, які стосуються його прав та обов’язків як страхувальника. Однак апеляційний суд закрив провадження, дійшовши висновку, що питання про права чи обов’язки Товариства у судовому рішенні першої інстанції фактично не вирішувались.

Верховний Суд, розглянувши матеріали справи, визнав, що закриття апеляційного провадження суперечить принципам доступу до правосуддя, гарантованим Конституцією України. Суд підкреслив, що, враховуючи встановлені судом першої інстанції фактичні обставини, товариство має законний інтерес у розгляді справи, оскільки рішення безпосередньо стосується його обов’язків щодо відшкодування витрат пенсійного фонду на доставку пенсії. Закриття апеляційного провадження позбавило Товариство можливості захищати свої права.

У рішенні Верховний Суд наголосив, що охоронюваний інтерес особи, на яку можуть бути покладені юридичні зобов’язання, має бути врахований у процесі. Суд також зазначив, враховуючи такі основні конституційні засади судочинства як рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечення права на апеляційний перегляд справи, суб’єкт господарювання на який законом покладено обов’язок відшкодування витрат Пенсійного фонду України на доставку пенсій призначених на пільгових умовах, має право брати участь у якості третьої сторони, а також оскаржувати судові рішення у справах, в яких відповідний працівник доводить факт роботи у такого суб’єкта господарювання на посадах, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Основні висновки Верховного Суду у цій справі полягають у тому, що право на доступ до правосуддя є фундаментальним принципом, який включає можливість оскарження судових рішень, якщо вони стосуються прав, свобод чи обов’язків особи; охоронюваний інтерес повинен бути врахований судом, навіть якщо особа не є прямим учасником спірних правовідносин, але на неї можуть бути покладені додаткові обов’язки.

Постанова Верховного Суду від 11 листопада 2024 року у справі №160/7289/22 (адміністративне провадження №К/990/28455/24).

Автор: Наталя Мамченко

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