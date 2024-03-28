В Киеве во время движения загорелся трамвай с пассажирами, видео

В Дарницком районе столицы вспыхнул трамвай.

В четверг, 28 марта, в Киеве во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео инцидента.

Отмечается, что инцидент произошел в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как видно на видео, из-под транспортного средства шел белый дым.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за столкновения с автомобилем загорелся мопед.

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