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рф атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59, фото

20:29, 22 апреля 2024
На месте попадания обнаружены обломки снарядов.
рф атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59, фото
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В понедельник, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Харькове. По факту обстрела начато производство. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 апреля около 16:30 вс рф нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59.

Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.

В полиции добавили, что на месте попадания обнаружены обломки снарядов. К счастью, пострадавших нет.

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