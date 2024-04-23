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Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S: в чем причина

10:15, 23 апреля 2024
В этом году продолжительность рассмотрения заявлений выросла в разы, а отказ получает каждый пятый беженец.
Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S: в чем причина
Фото: volynnews.com
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Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S. Так, в этом году продолжительность рассмотрения заявлений выросла в разы, а отказ получает каждый пятый беженец. Об этом сообщает SRF.

Специальный миграционный режим для украинских беженцев в Швейцарии предусматривает, что получение защиты происходит быстро и без бюрократической затяжки. В начале 2023 г. было одобрено 97% заявок на получение статуса защиты S. Решение принималось в среднем в течение 2 недель.

Однако в 2024 году ситуация поменялась. С начала года продолжительность процедуры рассмотрения заявок возросла в разы.

Кроме того, выросло и количество отказов. В январе 2024 года каждое третье решение было отрицательным. За весь первый квартал было одобрено только 80% заявлений в защиту. Это означает, что каждому пятому беженцу из Украины миграционные чиновники отказывают в предоставлении статуса S в Швейцарии.

Как отметила пресс-секретарь Госсекретариата по вопросам миграции (SEM) Магдалена Раст, это связано с тем, что на получение статуса S претендуют все больше заявителей, уже получивших статус защиты в других странах. Потому эти люди больше не получат статус защиты в Швейцарии.

С осени прошлого года Швейцария все чаще отклоняет заявки в защиту.

Также власти стали более тщательно проверять документы. В начале года в местных СМИ появлялась информация о том, что для получения вида на жительство в Швейцарии использовали поддельные или незаконно приобретенные украинские паспорта. Так что возникло подозрение, что не все, кто обращался за защитой в этой стране, на самом деле имели на него право.

Теперь на рассмотрение документов по заявлению о защите SEM уходит почти три месяца. Поэтому растет количество заявлений, ожидающих рассмотрения. Сейчас накопилось уже 6376 таких дел – почти столько же, сколько было после начала войны. Сейчас их возделывают 38 сотрудников.

С начала года оформление статуса S производится только в Федеральном центре предоставления убежища в Берне.

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