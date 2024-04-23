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Українським біженцям у Швейцарії стало складніше отримати статус захисту S: в чому причини

10:15, 23 квітня 2024
Цьогоріч тривалість розгляду заяв зросла в рази, а відмову отримує кожен п'ятий біженець.
Українським біженцям у Швейцарії стало складніше отримати статус захисту S: в чому причини
Фото: volynnews.com
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Українським біженцям у Швейцарії стало складніше отримати статус захисту S. Так, цьогоріч тривалість розгляду заяв зросла в рази, а відмову отримує кожен п'ятий біженець. Про це повідомляє SRF.

Спеціальний міграційний режим для українських біженців у Швейцарії передбачає, що отримання захисту для відбувається швидко та без бюрократичного затягування. На початку 2023 року було схвалено 97% заявок на отримання статусу захисту S. Рішення приймалося в середньому упродовж 2 тижнів.

Однак у 2024 році ситуація змінилася. З початку року тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази.

Крім того, зросла і кількість відмов. У січні 2024 року кожне третє рішення було негативним. За весь перший квартал були схвалені лише 80% заяв на захист. Це означає, що кожному п'ятому біженцю з України міграційні чиновники відмовляють у наданні статусу S у Швейцарії.

Як зазначила прессекретарка Держсекретаріату з питань міграції (SEM) Магдалена Раст, це пов’язано з тим, що на отримання статусу S претендують все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах. Тому ці люди більше не отримають статус захисту в Швейцарії.

Із осені минулого року Швейцарія все частіше відхиляє заявки на захист.

Також влада стала ретельніше перевіряти документи. На початку року у місцевих ЗМІ з'являлася інформація про те, що для отримання дозволу на проживання у Швейцарії використовували підробні або незаконно придбані українські паспорти. Тож виникла підозра, що не всі, хто звертався за захистом у цій країні, насправді мали на нього право.

Тепер на розгляд документів за заявою про захист SEM витрачає майже три місяці. Через це зростає кількість заяв, які очікують на розгляд. Зараз накопичилося уже 6376 таких справ – майже стільки само, як було після початку війни. Зараз їх обробляють 38 співробітників.

З початку року оформлення статусу S проводять лише у Федеральному центрі надання притулку в Берні.

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