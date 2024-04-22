рф атакувала телевежу в Харкові ракетою Х-59, фото

На місці влучання виявлено уламки снарядів.

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У понеділок, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по телевежі у Харкові. За фактом обстрілу розпочато провадження. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 зс рф завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

У поліції додали, що на місці влучання виявлено уламки снарядів. На щастя, постраждалих осіб немає.

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