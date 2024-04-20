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В Ровенской области у молодого человека нашли 5 кг янтаря и винтовку, но он говорил, что это не его: фото

23:16, 20 апреля 2024
Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, а на этот раз у него на чердаке нашли янтарь и оружие.
В Ровенской области у молодого человека нашли 5 кг янтаря и винтовку, но он говорил, что это не его: фото
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В Ровенской области у 22-летнего молодого человека во время обыска нашли янтарь и винтовку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время следственных действий правоохранители на чердаке у мужчины обнаружили камни янтаря разной фракции, ориентировочный вес которого составлял пять килограммов. Он уверял полицейских, что ему это не принадлежит. Однако истину по делу будут устанавливать следователи.

Кроме того, во время обыска была обнаружена винтовка, которая имела разногласия с имеющимся сертификатом соответствия.

22-летний житель села Ильпинь уже попадал в поле зрения правоохранителей за умышленное легкое телесное повреждение и нарушение ПДД.

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