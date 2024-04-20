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На Рівненщині у молодика знайшли 5 кг бурштину та гвинтівку, але він казав, що це не його: фото

23:16, 20 квітня 2024
Чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців, а цього разу у нього на горищі знайшли бурштин та зброю.
На Рівненщині у молодика знайшли 5 кг бурштину та гвинтівку, але він казав, що це не його: фото
Фото: поліція
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На Рівненщині у 22-річного молодика під час обшуку знайшли бурштин та гвинтівку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час слідчих дій правоохоронці на горищі у молодика виявили каміння бурштину різної фракції, орієнтовна вага якого становила п’ять кілограмів. Він запевняв поліцейських, що він йому не належить. Однак істину у справі встановлюватимуть слідчі.

Крім того, під час обшуку було виявлено гвинтівку, яка мала розбіжності із наявним сертифікатом відповідності

22-річний житель села Ільпінь вже потрапляв у поле зору правоохоронців за умисне легке тілесне ушкодження та порушення правил дорожнього руху.

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