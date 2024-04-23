В Мариуполе разрушили памятник в честь 500-летия украинского казачества, видео

Оккупанты уничтожают все свидетельства украинской истории Мариуполя, отметили в горсовете.

Российские захватчики демонтировали памятник в честь 500-летия украинского казачества во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает мариупольский горсовет.

"В оккупированном Мариуполе демонтирован памятный знак, установленный в центре города в честь 500-летия украинского казачества. Знак был установлен на месте сторожевого поста Кальмиус - центра Кальмиусской паланки запорожских казаков", - сообщили в горсовете.

Враг пытается уничтожить "все свидетельства украинской истории Мариуполя", отметили в горсовете.

Законные власти города напомнили, что ранее оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора, защитникам Украины и уничтожили все муралы.

Захватчики устанавливают памятные знаки оккупантам - российским военным, участвовавшим в блокаде города и убийстве мирных жителей.

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