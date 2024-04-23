В Одесской области разоблачили полицейского, который требовал $3500 за избежание админответственности

Инспектор патрульной полиции потребовал от гражданина, в отношении которого составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 3500 долларов.

В Одесской области разоблачен инспектор патрульной полиции, который требовал 3,5 тысячи долларов за избежание административной ответственности. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инспектору Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК ).

По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от гражданина, в отношении которого составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 3500 долларов. За эти средства полицейский обещал решить вопрос об избежании ответственности за правонарушение.

Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении средств. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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