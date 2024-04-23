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На Одещині викрили поліцейського, який вимагав $3500 за уникнення адмінвідповідальності

08:05, 23 квітня 2024
Інспектор патрульної поліції вимагав від громадянина, стосовно якого складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 3500 доларів.
На Одещині викрили поліцейського, який вимагав $3500 за уникнення адмінвідповідальності
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На Одещині викрито інспектора патрульної поліції, який вимагав 3,5 тисячі доларів за уникнення адміністративної відповідальності. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції в Одеській області ДПП за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від громадянина, стосовно якого складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 3500 доларів. За ці кошти поліцейський обіцяв вирішити питання щодо уникнення відповідальності за правопорушення. 

Правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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