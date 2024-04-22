Водієві BMW, який скоїв смертельну ДТП на Великій кільцевій дорозі Києва, повідомили про підозру

Водій автомобіля «BMW 116i» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на пішоходів.

У Києві правоохоронці затримали та повідомлено про підозру 36-річному водієві за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини.

Як повідомила Київська міська прокуратура, аварія сталася 21 квітня близько 19:00 на вулиці Великій кільцевій у Подільському районі столиці.

За попередніми даними, водій автомобіля «BMW 116i» не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав за межі проїзної частини праворуч, де на тротуарі здійснив наїзд на пішоходів – 33-річного чоловіка та 40-річну жінку.

Внаслідок ДТП жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці аварії, а чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом «закрита травма спини, забійні рани кінцівок».

Прилад Драгер зафіксував у нього 0,35 проміле алкоголю.

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