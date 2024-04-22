Водителю BMW, совершившему смертельное ДТП на Большой кольцевой дороге Киева, сообщили о подозрении

Водитель автомобиля BMW 116i не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на пешеходов.

В Киеве правоохранители задержали и сообщены о подозрении 36-летнему водителю по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель человека.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, авария произошла 21 апреля около 19:00 на улице Большой кольцевой в Подольском районе столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «BMW 116i» не справился с управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части вправо, где на тротуаре совершил наезд на пешеходов – 33-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте аварии, а мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «закрытая травма спины, ушибы конечностей».

Прибор Драгер зафиксировал у него 0,35 промилле алкоголя.

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