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У Маріуполі зруйнували пам'ятник на честь 500-річчя українського козацтва, відео

07:48, 23 квітня 2024
Окупанти знищують всі свідчення української історії Маріуполя, зазначили у міськраді.
У Маріуполі зруйнували пам'ятник на честь 500-річчя українського козацтва, відео
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Російські загарбники демонтували пам'ятник на честь 500-річчя українського козацтва в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомляє маріупольська міськрада.

"В окупованому Маріуполі демонтували пам'ятний знак, встановлений у центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва. Знак було встановлено на місці сторожового посту Кальміус – центру Кальміуської паланки запорізьких козаків", - повідомили у міськраді. 

Ворог намагається знищити "всі свідчення української історії Маріуполя", наголосили в міськраді.

Законна влада міста нагадала, що раніше окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили всі мурали. 

Загарбники натомість установлюють пам'ятні знаки окупантам - російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивстві мирних жителів.

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