Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты предлагают ввести новое основание для прекращения предоставления бесплатной юридической помощи

12:51, 22 апреля 2024
Проблема заключается в том, что в случае остановки уголовного производства в связи с призывом обвиняемого на военную службу адвокат не может подать акт и получить оплату за фактически оказанную им помощь.
Депутаты предлагают ввести новое основание для прекращения предоставления бесплатной юридической помощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов, среди которых председатель и члены Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики зарегистрировали новый законопроект 11186 о внесении изменения в статью 23 Закона «О безвозмездной правовой помощи» об уточнении оснований прекращения предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи.

Как указывают авторы, изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения в статье 335 KПK предусматривается, что в случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период суд останавливает судебное производства в отношении такого обвиняемого к его увольнению с военной службы.

Поскольку значительное количество обвиняемых призвано для прохождения военной службы, судами часто принимаются решения о приостановлении судебного производства. В том числе остановке подлежат уголовные производства, в которых обвиняемым предоставляется безвозмездная вторичная юридическая помощь.

В таких категориях дел безвозмездная вторичная помощь фактически прекращает предоставляться на неопределенный срок. Однако решение о прекращении действия поручения центрами по оказанию безвозмездной вторичной юридической помощи не принимается из-за отсутствия соответствующего основания в законодательстве.

В соответствии с Порядком оплаты услуг и возмещение расходов адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь, и Методики исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь, утвержденных постановлением Кабмина от 17 сентября 2014 г. N 465, оплата услуг и возмещение расходов адвокат уголовном производстве осуществляются только по окончании стадии производства a6o в случае досрочного прекращения действия поручения на оказание безвозмездной вторичной юридической помощи.

Таким образом, в случае остановки уголовного производства в связи с призывом обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, поручение о предоставлении безвозмездной юридической помощи в уголовном производстве продолжает свое действие, что делает невозможным предоставление адвокатом акта оказания помощи с соответствующими приложениями и получение оплаты за фактически предоставленные им услуги.

Имеющееся правовое регулирование нарушает право адвоката на своевременную оплату предоставленных услуг. Кроме того, отсутствие механизма своевременного прекращения поручений автоматически увеличивает продолжительность стадии уголовного производства на период, в который юридическая помощь фактически не оказывается.

Следовательно, предлагается предусмотреть на законодательном уровне дополнительное основание прекращения предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи путем дополнения ч. 1 статьи 23 Закона Украины «О безвозмездной юридической помощи» новым пунктом 10, в соответствии с которым оказание безвозмездной вторичной юридической помощи прекращается по решению центра, если уголовное производство приостановлено.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают ввести новое основание для прекращения предоставления бесплатной юридической помощи

Проблема заключается в том, что в случае остановки уголовного производства в связи с призывом обвиняемого на военную службу адвокат не может подать акт и получить оплату за фактически оказанную им помощь.

Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции «Слуга народа»

Решила остаться во фракции, чтобы не подводить Президента в трудные времена – отметила Марьяна Безуглая.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина

Большая Палата Верховного Суда пересмотрела решение судов по делу о праве пенсионерки, проживающей на территории радиоактивного загрязнения, получать повышение к пенсии.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду