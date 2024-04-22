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Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги

12:51, 22 квітня 2024
Проблема полягає у тому, що разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу адвокат не може подати акт та отримати оплату за фактично надану ним допомогу.
Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги
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Група народних депутатів, серед яких голова та члени Комітету Верховної Ради з питань правової політики зареєстрували новий законопроект 11186 про внесення зміни до статті 23 Закону «Про безоплатну правничу допомогу» щодо уточнення підстав припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Як вказують автори, змінами до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану у статті 335 KПK передбачається, що у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби.

Через те, що значна кількість обвинувачених призвана для проходження військової служби, судами часто приймаються рішення про зупинення судового провадження. В тому числі, зупиненню підлягають кримінальні провадження, в яких обвинуваченим надається безоплатна вторинна правнича допомога.

В таких категоріях справ безоплатна вторинна правнича допомога фактично припиняє надаватись на невизначений строк. Однак, рішення про припинення дії доручення центрами з надання безоплатної вторинної правничої допомоги не приймається через відсутність відповідної підстави в законодавстві.

Відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, затверджених постановою Кабміну від 17 вересня 2014 р. N 465, оплата послуг та відшкодування витрат адвоката у кримінальному провадженні здійснюються тільки по закінченню стадії провадження a6o у випадку дострокового припинення дії доручення на надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Таким чином, в разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, доручення про надання безоплатної правничої допомоги у кримінальному провадженні продовжує свою дію, що унеможливлює подання адвокатом акту надання допомоги з відповідними додатками та отримання оплати за фактично надані ним послуги.

Наявне правове регулювання порушує право адвоката на своєчасну оплату наданих послуг. Крім того, відсутність механізму своєчасного припинення доручень автоматично збільшує тривалість стадії кримінального провадження на період, в який правнича допомога фактично не надається.

Отже, пропонується передбачити на законодавчому рівні додаткову підставу припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги шляхом доповнення ч. 1 статті 23 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» новим пунктом 10, відповідно до якого надання безоплатної вторинної правничої допомоги припиняється за рішенням центру  її надання у разі, якщо кримінальне провадження зупинено.

Автор: Наталя Мамченко

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Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги

Проблема полягає у тому, що разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу адвокат не може подати акт та отримати оплату за фактично надану ним допомогу.

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