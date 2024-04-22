Як оформити закордонний паспорт дитині: роз’яснення

Щоб оформити закордонний паспорт дитині українцям потрібно зробити декілька кроків.

У Кабінеті Міністрів України нагадали, як оформити закордонний паспорт дитині. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Документ може бути оформлений з народження та видається дітям на 4 роки.

Після досягнення 16-річного віку – на 10 років.

Якщо дітям менше 12 років, то їх присутність під час подачі документу не обов’язкова.

Як оформити закордонний паспорт дитині, куди звертатися та скільки це коштує – в інфографіці.

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