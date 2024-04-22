Автобус з пасажирами впав у прірву на Київщині – на місці ДТП працює поліція

Поліція надасть правову кваліфікацію після встановлення обставини ДТП.

Як писала «Судово-юридична газета», на території Іванківської громади поблизу села Олива мікроавтобус, який віз людей на роботу, провалився у провалля. Трагедія сталася вранці у понеділок, 22 квітня. В салоні знаходилось 9 пасажирів.

У поліції Київської області підтвердили інформацію про двоє загиблих та сім постраждалих людей.

«Прибувши на місце події правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Volkswagen» рухаючись на автодорозі між населеними пунктами с. Олива та с. Старовичі Вишгородського району не дотримавшись безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки допустив зʼїзд у прірву», - сказано у повідомленні поліції.

На місці події продовжують працювати слідчі поліції Київщини, працівники групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.

Поліцейські повідомили, що нададуть правову кваліфікацію після встановлення усіх обставин аварії.

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