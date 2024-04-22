Автобус с пассажирами упал в пропасть на Киевщине – на месте ДТП работает полиция

Полиция предоставит правовую квалификацию после установления обстоятельств ДТП.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на территории Иванковской общины вблизи села Олива микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть. Трагедия произошла утром в понедельник, 22 апреля. В салоне находились 9 пассажиров.

В полиции Киевской области подтвердили информацию о двух погибших и семи пострадавших людях.

«Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Volkswagen» двигаясь на автодороге между населенными пунктами с. Олива и с. Старовичи Вышгородского района не придерживаясь безопасной скорости и не учитывая дорожную обстановку, допустил съезд в пропасть», - сказано в сообщении полиции.

На месте происшествия продолжают работать следователи полиции Киевщины, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

Полицейские сообщили, что предоставят правовую квалификацию после установления всех обстоятельств аварии.

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