Как оформить загранпаспорт ребенку: разъяснение

Чтобы оформить загранпаспорт ребенку украинцам нужно сделать несколько шагов.

В Кабинете Министров Украины напомнили, как оформить загранпаспорт ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ может быть оформлен с рождения и выдается детям на 4 года.

После достижения 16-летнего возраста – на 10 лет.

Если детям меньше 12 лет, то их присутствие при подаче документа не обязательно.

Как оформить загранпаспорт ребенку, куда обращаться и сколько это стоит – в инфографике.

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