Футболистки устроили массовую драку «стенка на стенку» в чемпионате Украины: видео

После игры между двумя командами «Шахтер» и «Кривбасс» возникла массовая драка.

В поединке женского чемпионата Украины между командами "Шахтер" и "Кривбасс" произошла массовая стычка после финального свистка. Сообщение об инциденте поступило согласно протоколу столкновения. Оказывается, что эмоции в женском футболе порой выходят за рамки, напоминая принципиальные противостояния среди мужчин.

На поле победу в этом поединке одержал "Кривбасс", взяв верх над "Шахтером" с минимальным счетом. Единственный мяч отметила нападающая "Кривбасса" Тян. Но, вместо радостного празднования, раздраженные игроки "Шахтера" решили устроить проблемы с полузащитницей Козишкурт.

Защитница Климутина и другие игроки "Шахтера" сразу же вступили в конфликт. Что сначала началось как толкотня, быстро переросло в полномасштабную драку, в которую включились все футболистки, включая вратарей. Хаос смогли благодаря вмешательству персонала остановить лишь по прошествии некоторого времени.

После восстановления порядка арбитр Козорог удалила трех игроков из игры. Из "Шахтера" на красные карточки были удалены Старухина и Устинова, а из "Кривбасса" - голкипер Келюшик.

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