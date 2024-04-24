Моббинг в трудовых отношениях: что нужно знать

Мобинг проявляется в форме психологического и экономического давления.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по трудам напоминает, что такое моббинг и в какой форме он проявляется.

Моббинг (травна) – это систематические (повторяющиеся) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы работников трудового коллектива, которые направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, в том числе с целью приобретения, изменения или прекращения им трудовых и обязанностей.

Моббинг проявляется в форме психологического и экономического давления.

Формами психологического и экономического давления, в частности, являются:

– создание в отношении работника напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы (угрозы, высмеивание, клевета, пренебрежительные замечания, поведение угрожающего, устрашающего, унизительного характера и другие способы выведения работника из психологического равновесия);

– безосновательное негативное выделение работника из коллектива или его изоляция (неприглашение на встречи и совещания, в которых работник, в соответствии с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными актами, должен участвовать, препятствование выполнению им своей трудовой функции, недопущение работника на рабочее место, перенос рабочего места в неприспособленные для этого вида работы места);

– неравенство возможностей для обучения и карьерного роста;

– неравная оплата за труд равной ценности, выполняемая работниками одинаковой квалификации;

– безосновательное лишение работника части выплат (премий, бонусов и других поощрений);

– необоснованное неравномерное распределение работодателем погрузки и задач между работниками с одинаковой квалификацией и производительностью труда, выполняющими равноценную работу.

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