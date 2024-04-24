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Как увольнять государственных служащих, назначенных на время действия военного положения: разъяснение НАДС

16:43, 24 апреля 2024
Уволить государственного служащего в период действия военного положения можно по инициативе субъекта назначения или по соглашению сторон.
Как увольнять государственных служащих, назначенных на время действия военного положения: разъяснение НАДС
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 24 апреля 2024 года обнародовало разъяснение по вопросу освобождения от должностей государственных служащих, назначенных на должности во время действия военного положения. 

В НАДС отметили, что ч. 5 ст. 10 Закона «О правовом режиме военного положения» от 12 мая 2015 года (он же – закон 389-VIII) устанавливает, что в период действия военного положения возможно назначение на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления и т. п. без конкурсного отбора. 

Кроме того, предусмотрено, что государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, назначенные на должности в период военного положения, не могут быть переведены на другие должности государственной службы или должности в органах местного самоуправления.

Вместе с тем Закон «О правовом режиме военного положения» не регулирует порядок высвобождения государственных служащих, назначенных на должности в период действия военного положения.

Как указали в НАДС, возник пробел в законе, поскольку возможность назначения на должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления во время действия военного положения существует, тогда как увольнения – нет. 

В НАДС отметили, что поскольку Закон «О правовом режиме военного положения» не предусматривает возможности предложить государственному служащему другую равнозначную или более низкую должность на государственной службе, то государственный служащий согласно ст. 87 («прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения») Закона «О государственной службе», увольняется с занимаемой должности

Также в НАДС указали, что государственный служащий, назначенный на должность в период действия военного положения, может быть уволен с занимаемой должности до истечения срока действия трудового договора по другим основаниям, предусмотренным ст. 83 («основания для прекращения государственной службы») Закона «О государственной службе», например, по инициативе государственного служащего или по соглашению сторон. 

Впрочем, в НАДС добавили, что государственные служащие после увольнения могут быть вновь назначены на должности государственной службы на основании ч. 5 ст. 10 Закона "О правовом режиме военного положения", то есть на период действия военного положения.

С полным текстом разъяснения НАДС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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Уволить государственного служащего в период действия военного положения можно по инициативе субъекта назначения или по соглашению сторон.

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