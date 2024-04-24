Як звільняти державних службовців, призначених на час дії воєнного стану: роз’яснення НАДС

Звільнити державного службовця у період дії воєнного стану можна за ініціативою суб’єкта призначення або за угодою сторін.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 24 квітня 2024 року оприлюднило роз’яснення щодо питання звільнення з посад державних службовців, призначених на посади під час дії воєнного стану.

У НАДС зазначили, що ч. 5 ст. 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року (він же – закон 389-VIII) встановлює, що у період дії воєнного стану, можливе призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування тощо без конкурсного відбору.

Крім того, передбачено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені на посади у період дії воєнного стану, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, Закон «Про правовий режим воєнного стану» не врегульовує порядок вивільнення державних службовців, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Відтак, як вказали у НАДС, виникла прогалина у законі, оскільки можливість призначення на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування під час дії воєнного стану існує, тоді як звільнення – ні.

У НАДС зазначили, що оскільки Закон «Про правовий режим воєнного стану» не передбачає можливості запропонувати державному службовцю іншу рівнозначну або нижчу посаду державної служби, то державний службовець, згідно зі ст. 87 («припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення») Закону «Про державну службу», звільняється із займаної посади.

Також у НАДС вказали, що державний службовець, призначений на посаду у період дії воєнного стану, може бути звільнений із займаної посади до закінчення строку дії трудового договору з інших підстав, передбачених ст. 83 («підстави для припинення державної служби») Закону «Про державну службу», наприклад, за ініціативою державного службовця або за угодою сторін.

Втім, у НАДС додали, що державні службовці після звільнення можуть бути знов призначені на посади державної служби на підставі ч. 5 ст. 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», тобто на період дії воєнного стану.

З повним текстом роз’яснення НАДС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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