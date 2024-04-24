7 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

Во вторник, 23 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Куць Елену Александровну на должность судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска;
Волошина Ивана Степановича в должность судьи Балтского районного суда Одесской области;
Луцюка Вячеслава Алексеевича в должность судьи Татарбунарского районного суда Одесской области;
Логина Евгения Васильевича в должность судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области;
Кунец Мирославу Григорьевну на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;
Валовин Юлию Владимировну на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;
Мельник Андрея Васильевича на должность судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.
Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:
Кучерука Максима Васильевича на должность судьи Кировского районного суда Кировограда;
Сопронюка Александра Андреевича в должность судьи Владимир-Волынского городского суда Волынской области;
Дутковского Адриана Юрьевича в должность судьи Печерского районного суда в Киеве.
Приостановлено участие в конкурсе Марковой Марии Вадимовны, Стороженко Юрия Владимировича, Дмитренко Юлии Владимировны.
Отложено проведение собеседования с Троян Мариной Максимовной, Ляшко Ольгой Павловной.
Объявлен перерыв в собеседовании с Топихой Романом Николаевичем.
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