7 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

ВККС провела собеседование с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Во вторник, 23 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 16 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Куць Елену Александровну на должность судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска;

Волошина Ивана Степановича в должность судьи Балтского районного суда Одесской области;

Луцюка Вячеслава Алексеевича в должность судьи Татарбунарского районного суда Одесской области;

Логина Евгения Васильевича в должность судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области;

Кунец Мирославу Григорьевну на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

Валовин Юлию Владимировну на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

Мельник Андрея Васильевича на должность судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.

Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:

Кучерука Максима Васильевича на должность судьи Кировского районного суда Кировограда;

Сопронюка Александра Андреевича в должность судьи Владимир-Волынского городского суда Волынской области;

Дутковского Адриана Юрьевича в должность судьи Печерского районного суда в Киеве.

Приостановлено участие в конкурсе Марковой Марии Вадимовны, Стороженко Юрия Владимировича, Дмитренко Юлии Владимировны.

Отложено проведение собеседования с Троян Мариной Максимовной, Ляшко Ольгой Павловной.

Объявлен перерыв в собеседовании с Топихой Романом Николаевичем.

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