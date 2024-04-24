Греческий парламент требует возбуждения уголовного дела из-за драки в парламенте

Греческого депутата отстранили на 15 дней от работы, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Источник фото: zn.ua

Председатель парламента Греции Константин Тассулас заявил, что потребует возбуждения уголовного дела против депутата, который, по его словам, напал на коллегу во время дебатов в среду. Об этом сообщает AP.

Спикер не назвал имени обвиняемого законодателя, однако сообщил, что его отстранили от работы на 15 дней в связи с потасовкой, которая произошла рядом с залом дебатов.

"Мы можем предъявить обвинение исполнителю этого подлого и варварского нападения, обвинить его в совершении тяжкого преступления по ускоренной процедуре", - сказал Тассулас.

Он подчеркнул, что депутатская неприкосновенность не охватывает уголовных преступлений, и поручил полиции парламента сопровождать обвиняемого в прокуратуру.

Этот инцидент произошел всего за несколько часов до того, как Верховный суд Греции должен обнародовать список политических партий, которые соответствуют требованиям для участия в выборах в Европарламент, запланированных на 9 июня.

Отметим, что суд рассмотрит ходатайство трех политических формирований об исключении ультраправой партии "Спартанцы" из-за ее возможных связей с крайне правой организацией "Золотой рассвет". Стоит отметить, что ведущих членов этой организации посадили в 2020 году по подозрению в участии в преступной группе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.