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Не хотел получать гражданство рф: 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупации

22:37, 24 апреля 2024
Оккупанты забрали у него паспорт, заявив, что дадут ему российское гражданство, однако мужчина не согласился.
Не хотел получать гражданство рф: 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупации
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В Донецкой ОВА сообщили, что 88-летний житель Очеретино Донецкой области Иван Яковлевич самостоятельно вышел из оккупированной части поселка. Пенсионер не хотел получать российское гражданство.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что волонтеры встретили мужчину на подконтрольной Украине территории и помогли добраться до Покровска.

"Всю ночь господин Иван шел к какому-нибудь переезду. Так как были обстрелы, то он был вынужден их переждать. А потом пошел дальше. При себе имел только пенсионное удостоверение и рюкзак с вещами. Украинский паспорт забрали оккупанты и у него, и у соседей", – сообщил Филашкин.

Пенсионера эвакуируют во временное убежище в Днепре. Впоследствии его переведут в одно из учреждений социальной защиты, где мужчине выделят жилье и окажут необходимую помощь.

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