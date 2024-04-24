Не хотів отримувати громадянство рф: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупації

Окупанти забрали у нього паспорт, заявивши, що дадуть йому російське громадянство, проте чоловік не погодився.

У Донецькій ОВА повідомили, що 88-річний мешканець Очеретиного Донецької області Іван Якович самотужки вийшов з окупованої частини селища. Пенсіонер не хотів отримувати російське громадянство.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що волонтери зустріли чоловіка на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська.

"Усю ніч пан Іван ішов до якого-небудь переїзду. Так як були обстріли, то він був змушений їх перечекати. А потім пішов далі. При собі мав лише пенсійне посвідчення та рюкзак з речами. Український паспорт забрали окупанти і в нього, і в сусідів", – повідомив Філашкін.

Пенсіонера евакуюють до тимчасового притулку у Дніпрі. Згодом його переведуть до одного із закладів соціального захисту, де чоловіку виділять житло та нададуть необхідну допомогу.

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