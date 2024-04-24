Грецький парламент вимагає порушення кримінальної справи через бійку в парламенті

Грецького депутата відсторонили на 15 днів від роботи, тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

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Голова парламенту Греції Константін Тассулас заявив, що вимагатиме порушення кримінальної справи проти депутата, який, за його словами, напав на колегу під час дебатів у середу. Про це повідомляє AP.

Спікер не назвав імені обвинуваченого законодавця, проте повідомив, що його відсторонили від роботи на 15 днів у зв'язку із сутичкою, яка відбулася поруч із зали дебатів.

«Ми можемо пред'явити обвинувачення виконавцю цього підлого та варварського нападу, звинуватити його у скоєнні тяжкого злочину за прискореною процедурою», - сказав Тассулас.

Він підкреслив, що депутатська недоторканність не охоплює кримінальних злочинів, і доручив поліції парламенту супроводжати обвинуваченого до прокуратури.

Цей інцидент стався лише кілька годин перед тим, як Верховний суд Греції має оприлюднити список політичних партій, які відповідають вимогам для участі у виборах до Європарламенту, запланованих на 9 червня.

Зазначимо, що суд розгляне клопотання трьох політичних формувань щодо виключення ультраправої партії «Спартанці» через її можливі зв'язки з крайньою правою організацією «Золотий світанок». Варто відзначити, що провідних членів цієї організації ув'язнили у 2020 році за підозрою в участі в злочинній групі.

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