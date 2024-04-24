Практика судів
  1. У світі

Грецький парламент вимагає порушення кримінальної справи через бійку в парламенті

20:37, 24 квітня 2024
Грецького депутата відсторонили на 15 днів від роботи, тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
Грецький парламент вимагає порушення кримінальної справи через бійку в парламенті
Джерело фото: zn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламенту Греції Константін Тассулас заявив, що вимагатиме порушення кримінальної справи проти депутата, який, за його словами, напав на колегу під час дебатів у середу. Про це повідомляє AP.

Спікер не назвав імені обвинуваченого законодавця, проте повідомив, що його відсторонили від роботи на 15 днів у зв'язку із сутичкою, яка відбулася поруч із зали дебатів.

«Ми можемо пред'явити обвинувачення виконавцю цього підлого та варварського нападу, звинуватити його у скоєнні тяжкого злочину за прискореною процедурою», - сказав Тассулас.

Він підкреслив, що депутатська недоторканність не охоплює кримінальних злочинів, і доручив поліції парламенту супроводжати обвинуваченого до прокуратури.

Цей інцидент стався лише кілька годин перед тим, як Верховний суд Греції має оприлюднити список політичних партій, які відповідають вимогам для участі у виборах до Європарламенту, запланованих на 9 червня.

Зазначимо, що суд розгляне клопотання трьох політичних формувань щодо виключення ультраправої партії «Спартанці» через її можливі зв'язки з крайньою правою організацією «Золотий світанок». Варто відзначити, що провідних членів цієї організації ув'язнили у 2020 році за підозрою в участі в злочинній групі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками – постанова

Заборона видачі паспортів шляхом пересилання не буде поширюватися на чоловіків, які мають законне право на перетин кордону.

Павло Дуров заявив, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Як звільняти державних службовців, призначених на час дії воєнного стану: роз’яснення НАДС

Звільнити державного службовця у період дії воєнного стану можна за ініціативою суб’єкта призначення або за угодою сторін.

Президент США та Уряд України укладуть угоду про повернення частини економічної допомоги

Йдеться про Угоду щодо умов повернення коштів, які надаються для підтримки бюджету України – але цю заборгованість Україні можуть пробачити.

Єврокомісія про зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном: «Не нам коментувати рішення українського уряду»

«Не нам коментувати рішення українського уряду» – зазначили у Єврокомісії з приводу введених обмежень на консульські послуги для українських чоловіків за кордоном.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео