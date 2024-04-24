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7 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

17:00, 24 квітня 2024
ВККС провела співбесіди із 16 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
7 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС
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У вівторок, 23 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 16 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Пор це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Куць Олену Олександрівну на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

Волошина Івана Степановича на посаду судді Балтського районного суду Одеської області;

Луцюка Вячеслава Олексійовича на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

Логіна Євгена Васильовича на посаду судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області;

Кунець Мирославу Григорівну на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області;

Валовін Юлію Володимирівну на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Мельника Андрія Васильовича на посаду судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Кучерука Максима Васильовича на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Сопронюка Олександра Андрійовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області;

Дутковського Адріана Юрійовича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Припинено участь у конкурсі Маркової Марії Вадимівни, Стороженка Юрія Володимировича, Дмитренко Юлії Володимирівни.

Відкладено проведення співбесіди з Троян Мариною Максимівною, Ляшко Ольгою Павлівною.

Оголошено перерву у співбесіді з Топіхою Романом Миколайовичем.

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