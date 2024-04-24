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Футболістки влаштували масову бійку «стінка на стінку» в чемпіонаті України: відео

21:10, 24 квітня 2024
Після гри між двома командами «Шахтар» і «Кривбас» виникла масова бійка.
Футболістки влаштували масову бійку «стінка на стінку» в чемпіонаті України: відео
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У поєдинку жіночого чемпіонату України між командами «Шахтар» і «Кривбас» сталася масова сутичка після фінального свистка. Повідомлення про інцидент надійшло згідно з протоколом зіткнення. Виявляється, що емоції у жіночому футболі часом виходять за межі, нагадуючи принципові протистояння серед чоловіків.

На полі перемогу в цьому поєдинку здобув «Кривбас», взявши верх над «Шахтарем» з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч відзначила нападниця «Кривбасу» Тян. Але, замість радісного святкування, роздратовані гравці «Шахтаря» вирішили влаштувати проблеми з півзахисницею Козішкурт.

Захисниця Клімутіна та інші гравці «Шахтаря» відразу ж вступили в конфлікт. Що спочатку почалося як штовханина, швидко переросло в повномасштабну бійку, в яку включилися всі футболістки, включно з воротарями. Хаосу змогли завдяки втручанню персоналу зупинити лише після деякого часу.

Після відновлення порядку арбітриня Козорог вилучила трьох гравців із гри. З «Шахтаря» на червоні картки були вилучені Старухіна та Устінова, а з «Кривбасу» - голкіперка Келюшик.

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