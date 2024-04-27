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Во Львовской области на блокпостах будут работать сотрудники ТЦК, — ОВА

08:22, 27 апреля 2024
Теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника ТЦК и СП.
Во Львовской области на блокпостах будут работать сотрудники ТЦК, — ОВА
Иллюстративное фото, Источник - novyny.live
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Во Львовской области обновят состав блокпостов. Теперь там будут дежурить сотрудники ТЦК. Об этом заявил руководитель аппарата Львовской облгосадминистрации Тарас Грень в комментарии Tvoemisto.tv.

По его словам, теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

Такое решение касается только внутренних блокпостов, которых в целом в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные мероприятия.

При этом на пограничных контрольно-пропускных пунктах работников ТЦК не будут размещать.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона.

В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Кроме того, мы писали, что полиция сможет совместно с представителями ТЦК вручать повестки, а также задерживать и доставлять граждан в ТЦК, если те нарушили правила военного учета или законодательство о мобилизации.

В случае принятия законопроекта 10379 об усилении ответственности за нарушение правил военного учета, в статье 210, устанавливающей ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусмотрят штраф во время военного положения от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Напомним, что электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.

А еще правительство готовит электронное бронирование от мобилизации через Дію.

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